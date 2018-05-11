В Арбеково на машину обрушилась бетонная конструкция. ФОТО и ВИДЕО

В микрорайоне Арбеково города Пензы на машину обрушился парапет кровли. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователи опубликовали фотографию и видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор записи пояснил, что инцидент произошел около дома №2 по улице Одесская.

Судя по видео, на иномарку, которая стояла рядом с домом, обрушился парапет кровли. Конструкция пробила стекло и крышу машины.

О наличии пострадавших неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».