В Арбеково на машину обрушилась бетонная конструкция. ФОТО и ВИДЕО

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11 мая 2018, 13:36Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы на машину обрушился парапет кровли. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователи опубликовали фотографию и видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Автор записи пояснил, что инцидент произошел около дома №2 по улице Одесская.
Судя по видео, на иномарку, которая стояла рядом с домом, обрушился парапет кровли. Конструкция пробила стекло и крышу машины.
О наличии пострадавших неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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