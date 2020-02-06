В Арбеково мужчину сбила машина и уехала

06 февраля 2020, 15:06Происшествия
В Пензе в Арбеково произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев происшествия.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 30 января в 18:45 на улице Строителей напротив дома №75А по проспекту Победы автомобиль сбил мужчину и уехал. Пешеход получил травмы. Его состояние в ведомстве не уточнили.
Пензенцев, которые видели аварию, просят позвонить по номерам: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу: ул. Бакунина 181, кабинет № 13.
Напомним, за оставление места ДТП водителям может грозить лишение прав до полутора лет. Инспекторы просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также в зимнее время водителям советуют управлять авто плавно, чтобы избежать заноса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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