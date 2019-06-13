В Арбеково маршрутка влетела в легковушку

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13 июня 2019, 17:37Происшествия
Пензенец в Сети рассказал об аварии в Арбеково днем 13 июня.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что возле дома №35 по улице Рахманинова примерно в 12.35 столкнулись Lada Kalina и маршрутка №89.
Судя по фото, ГАЗель влетела в бок легковушки, она помяла ей водительскую дверь и крыло. Повреждения маршрутки на снимке не видно.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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