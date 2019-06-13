В Арбеково маршрутка влетела в легковушку

Пензенец в Сети рассказал об аварии в Арбеково днем 13 июня.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что возле дома №35 по улице Рахманинова примерно в 12.35 столкнулись Lada Kalina и маршрутка №89.

Судя по фото, ГАЗель влетела в бок легковушки, она помяла ей водительскую дверь и крыло. Повреждения маршрутки на снимке не видно.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».