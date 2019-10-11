11 октября 2019, 11:33Происшествия

В Арбеково легковушка врезалась в троллейбус – соцсети

В Пензе на улице Тернопольской утром 11 октября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидцы опубликовали фотографии в двух группах соцсети «ВКонтакте». В одном из сообществ автор снимков уточнил, что инцидент произошел примерно в 7:30 на кольце возле «Товаров для женщин».

Пользователи предположили, что «Волга» врезалась в троллейбус. Судя по фото, у легковушки – сильно разбит капот, а у второго участника аварии повреждена задняя часть. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza, https://vk.com/penza_live

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