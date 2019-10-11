В Арбеково легковушка врезалась в троллейбус – соцсети

В Пензе на улице Тернопольской утром 11 октября произошла авария. О случившемся стало известно из Сети.

Очевидцы опубликовали фотографии в двух группах соцсети «ВКонтакте». В одном из сообществ автор снимков уточнил, что инцидент произошел примерно в 7:30 на кольце возле «Товаров для женщин».

Пользователи предположили, что «Волга» врезалась в троллейбус. Судя по фото, у легковушки – сильно разбит капот, а у второго участника аварии повреждена задняя часть. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».