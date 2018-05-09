В Арбеково легковушка столкнулась с кроссовером, есть пострадавший

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 8 мая в 16.15. на улице Проспект Строителей столкнулись автомобиль Kia Rio и кроссовер Jeep Compass. В результате аварии есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия ДТП два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».