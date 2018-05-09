09 мая 2018, 15:55Происшествия

В Арбеково легковушка столкнулась с кроссовером, есть пострадавший

В микрорайоне Арбеково города Пензы произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 8 мая в 16.15. на улице Проспект Строителей столкнулись автомобиль Kia Rio и кроссовер Jeep Compass. В результате аварии есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.

Ликвидировали последствия ДТП два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6880475/

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