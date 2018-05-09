В Арбеково легковушка столкнулась с кроссовером, есть пострадавший

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2018, 15:55Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, инцидент произошел 8 мая в 16.15. на улице Проспект Строителей столкнулись автомобиль Kia Rio и кроссовер Jeep Compass. В результате аварии есть пострадавший. О его состоянии в ведомстве не сообщили.
Ликвидировали последствия ДТП два сотрудника МЧС с помощью одной спецмашины. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
09 мая 2018, 17:28В Кузнецке высадили саженец уцелевшего в Сталинградской битве тополя
09 мая 2018, 17:23В Пензе прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2018, 17:19В Пензе в канун 9 Мая прозвучали песни военных лет
09 мая 2018, 17:16В сквере «Журавли» Пензы исполнили современные композиции о войне
09 мая 2018, 17:14Пензенцы возложили цветы к Вечному огню
09 мая 2018, 17:09В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи пензенцев
09 мая 2018, 17:06В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне
09 мая 2018, 17:02Пензенцы поздравляют друг друга с 9 Мая