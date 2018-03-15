15 марта 2018, 14:06Происшествия

В Арбеково легковушка сбила ребенка

В Октябрьском районе Пензы произошла авария.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 14 марта в микрорайоне Арбеково. Автомобиль «ВАЗ-217030», водителем которого был 44-летний мужчина, сбил ребенка. Девочку с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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