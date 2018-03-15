В Арбеково легковушка сбила ребенка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 марта 2018, 14:06Происшествия
В Октябрьском районе Пензы произошла авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 14 марта в микрорайоне Арбеково. Автомобиль «ВАЗ-217030», водителем которого был 44-летний мужчина, сбил ребенка. Девочку с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 марта 2018, 16:07В Пензенской области женщину осудили за оскорбление главы сельсовета
15 марта 2018, 15:37В мэрии хотят оперативно акционировать МКП «Теплоснабжение г. Пензы»
15 марта 2018, 15:06В Пензе прекратят ездить маршрутки №86
15 марта 2018, 14:36«КамАЗ» проехал по песочнице – пензенец
15 марта 2018, 14:06В Арбеково легковушка сбила ребенка
15 марта 2018, 13:36В Пензе реконструкцию «Дома офицеров» планируют закончить в 2020 году
15 марта 2018, 13:04В Пензе пройдет фестиваль детской и юношеской книги
15 марта 2018, 12:34В Пензе освободили запертого в машине кота