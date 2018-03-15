В Арбеково легковушка сбила ребенка

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 14 марта в микрорайоне Арбеково. Автомобиль «ВАЗ-217030», водителем которого был 44-летний мужчина, сбил ребенка. Девочку с травмами доставили в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».