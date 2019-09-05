В Арбеково легковушка «нырнула» под ЗИЛ

В Пензе в Арбеково днем 5 сентября произошло ДТП. Об этом очевидец сообщил в Сети.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ЗИЛ и Mazda столкнулись примерно в 11:35 возле ЗАГСа на улице Минской.

«Автоледи «нырнула» под ЗИЛ», - уточнил автор поста.

Судя по кадрам, капот иномарки до лобового стекла оказался под грузовиком. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».