В Арбеково легковушка «нырнула» под ЗИЛ

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05 сентября 2019, 12:34Происшествия
В Пензе в Арбеково днем 5 сентября произошло ДТП. Об этом очевидец сообщил в Сети.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ЗИЛ и Mazda столкнулись примерно в 11:35 возле ЗАГСа на улице Минской.
«Автоледи «нырнула» под ЗИЛ», - уточнил автор поста.
Судя по кадрам, капот иномарки до лобового стекла оказался под грузовиком. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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