В Арбеково кроссовер сбил девушку. ФОТО

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03 октября 2018, 16:03Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы произошла авария.
По предварительным данным, 2 октября в 18.20 напротив дома №67 по проспекту Строителей автомобиль Chevrolet Captiva, за рулем которого находился 59-летний водитель, сбил несовершеннолетнюю девушку. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка.
Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
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