В Арбеково кроссовер сбил девушку. ФОТО

По предварительным данным, 2 октября в 18.20 напротив дома №67 по проспекту Строителей автомобиль Chevrolet Captiva, за рулем которого находился 59-летний водитель, сбил несовершеннолетнюю девушку. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили, что пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка.

Очевидец опубликовал фотографию с места происшествия в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».