16 апреля 2019, 14:03Происшествия

В Арбеково из окна 8 этажа выпал мужчина

В ночь на 16 апреля в Пензе на улице Глазунова из окна квартиры, которая находится на восьмом этаже, выпал мужчина.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного ведомства поступил в 23.30 от диспетчера службы «01». Он рассказал, что на крышу строения, которое примыкает к первому этажу дома, упал мужчина.

Спасатели с помощью спецснаряжения спустили тело мужчины вниз и передали его полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/04/16/12242760

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