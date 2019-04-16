В Арбеково из окна 8 этажа выпал мужчина

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16 апреля 2019, 14:03Происшествия
В ночь на 16 апреля в Пензе на улице Глазунова из окна квартиры, которая находится на восьмом этаже, выпал мужчина.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного ведомства поступил в 23.30 от диспетчера службы «01». Он рассказал, что на крышу строения, которое примыкает к первому этажу дома, упал мужчина.
Спасатели с помощью спецснаряжения спустили тело мужчины вниз и передали его полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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