В Арбеково иномарка сбила юношу

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18 октября 2018, 14:03Происшествия
В Октябрьском районе города Пензы произошло ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 17 октября в 20.45 на проспекте Строителей автомобиль Opel Vectra, водителем которого был 29-летний мужчина, сбил юношу. Парня с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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