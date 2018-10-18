18 октября 2018, 14:03Происшествия

В Арбеково иномарка сбила юношу

В Октябрьском районе города Пензы произошло ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 17 октября в 20.45 на проспекте Строителей автомобиль Opel Vectra, водителем которого был 29-летний мужчина, сбил юношу. Парня с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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