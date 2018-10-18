В Арбеково иномарка сбила юношу

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 17 октября в 20.45 на проспекте Строителей автомобиль Opel Vectra, водителем которого был 29-летний мужчина, сбил юношу. Парня с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».