В Арбеково иномарка сбила скутериста

В Пензе в Арбеково днем 11 июня произошло ДТП. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Пользователь опубликовал фото с места аварии в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что иномарка сбила скутериста примерно в 12.40 возле колледжа информационных и промышленных технологий.

В каком состоянии водитель скутера – неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Пользователи в комментариях добавили, что в последнее время в Пензе происходит очень много аварий. Так, днем 11 июня в Арбеково столкнулись две легковушки, на одной из машин был логотип «Яндекс.Такси», пишет ИА «Пенза-Пресс».