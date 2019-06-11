В Арбеково иномарка сбила скутериста

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11 июня 2019, 15:34Происшествия
В Пензе в Арбеково днем 11 июня произошло ДТП. Об этом в Сети рассказал очевидец.
Пользователь опубликовал фото с места аварии в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что иномарка сбила скутериста примерно в 12.40 возле колледжа информационных и промышленных технологий.
В каком состоянии водитель скутера – неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.
Пользователи в комментариях добавили, что в последнее время в Пензе происходит очень много аварий. Так, днем 11 июня в Арбеково столкнулись две легковушки, на одной из машин был логотип «Яндекс.Такси», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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