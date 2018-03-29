В Арбеково иномарка сбила пенсионерку

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 28 марта в 13.20. Возле дома №35Б по проспекту Строителей автомобиль Chevrolet Lanos, водителем которого был 27-летний мужчина, сбил 79-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».