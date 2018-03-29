В Арбеково иномарка сбила пенсионерку

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29 марта 2018, 13:33Происшествия
В Октябрьском районе Пензы случилась авария.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 28 марта в 13.20. Возле дома №35Б по проспекту Строителей автомобиль Chevrolet Lanos, водителем которого был 27-летний мужчина, сбил 79-летнюю женщину. Пенсионерку с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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