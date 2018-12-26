В Арбеково грязь с реагентами сваливают на тротуар - пензенцы

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26 декабря 2018, 15:37Общество
Жители Арбеково негодуют: по их словам, многие тротуары, прилегающие к проезжей части, при уборке дорог заваливают снегом, соленым песком и грязью.
О проблеме они написали в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».
«Пешеходам негде идти! Тротуары отсутствуют на четной стороне ул. Рахманинова (шла от ул. Глазунова почти до хлебозавода № 2), на четной стороне пр. Победы (шла от госпиталя вдоль всех шиномонтажей, «Пятерочки» до поворота на «Леруа Мерлен». На нечетной стороне пр. Победы от ЦНТИ до моста через речку и дальше вообще тротуар не чистят (об этом участке пишем не первый год).
Просим навести порядок на арбековских тротуарах, усилить контроль за работой водителей снегоуборщиков (и организаций, отвечающих за уборку снега с автодорог и содержание тротуаров)», - призывают жители Арбеково.
Также они отметили, что на газонах, куда сваливается снег с проезжей части с реагентами, перестает расти трава.
Информагентство направило официальный запрос в мэрию по этой жалобе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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