28 августа 2018, 17:08Происшествия

В Арбеково грузовик с мороженым сбил велосипедиста

28 августа в Пензе произошло ДТП с участием велосипедиста.

Об этом сообщил подписчик группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Также мужчина опубликовал фото с места происшествия.

«В 11.30  на проспекте Строителей грузовик с мороженым сбил велосипедиста», - написал он.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza

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