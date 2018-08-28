В Арбеково грузовик с мороженым сбил велосипедиста

28 августа в Пензе произошло ДТП с участием велосипедиста.

Об этом сообщил подписчик группы «Типичная Пенза» соцсети «ВКонтакте». Также мужчина опубликовал фото с места происшествия.

«В 11.30 на проспекте Строителей грузовик с мороженым сбил велосипедиста», - написал он.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».