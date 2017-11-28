28 ноября 2017, 13:02Общество В Арбеково дети ходят по грязи из-за машин – пензячка Жительница Пензы жалуется на грязь, которую развели автомобили на пешеходной дорожке возле школы №68 в Арбеково.

Женщина со своей проблемой обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«По дорожке, которая ведет ко второму корпусу школы №68, каждый день ходят в школу дети, машины жителей близлежащих домов паркуются рядом в грязи и выезжают на дорогу по пешеходной дорожке. Пройти в чистой обуви просто невозможно», - написала она.

Жительница Пензы предложила возможное решение проблемы.

«Нужно просто огородить пешеходную часть железным заборчиком, и пусть машины ползают в грязи без участия наших детей», - отметила она.

Информационное агентство направило официальный запрос по данному поводу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: фото автора жалобы

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