В Арбеково дети ходят по грязи из-за машин – пензячка

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28 ноября 2017, 13:02Общество
Жительница Пензы жалуется на грязь, которую развели автомобили на пешеходной дорожке возле школы №68 в Арбеково.
Женщина со своей проблемой обратилась в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«По дорожке, которая ведет ко второму корпусу школы №68, каждый день ходят в школу дети, машины жителей близлежащих домов паркуются рядом в грязи и выезжают на дорогу по пешеходной дорожке. Пройти в чистой обуви просто невозможно», - написала она.
Жительница Пензы предложила возможное решение проблемы.
«Нужно просто огородить пешеходную часть железным заборчиком, и пусть машины ползают в грязи без участия наших детей», - отметила она.
Информационное агентство направило официальный запрос по данному поводу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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