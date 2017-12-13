13 декабря 2017, 12:36Общество В Арбеково без тепла остались девять домов и детсад В Пензе 13 декабря около трех часов утра произошел еще один прорыв на тепломагистрали, на этот раз на проспекте Строителей, 120.

В результате утечки в девяти многоквартирных домах и одном детском саду на улице Ладожской отключили отопление.

Ремонтом занимаются сотрудники «Т плюс Пенза». В ликвидации последствий задействовали две бригады и пять единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии.

Глава городской администрации Виктор Кувайцев, находясь на месте, связался по телефону с генеральным директором филиала Мордовский ПАО «Т Плюс» Александром Сусловым, и тот заверил, что к полудню прорыв устранят.

Ранее прорыв произошел на теплотрассе на ул. Чкалова. Тогда без тепла остались в семь центральных теплопунктов, 12 теплокамер, 67 жилых домов, три детских сада, пять больниц. Аварию ликвидировали вечером 12 декабря, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/proizoshel_poryv_na_prospekte_stroiteley/