В Арбеково автолюбитель набросился на водителя маршрутки. ВИДЕО

В микрорайоне Арбеково города Пензы произошла авария. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.

Читатель информагенства поделился видеозаписью с места происшествия. Он пояснил, что инцидент произошел вечером 22 октября. Столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус.

«Иномарка чиркнула маршрутку, затем водитель выбежал и начал махать кулаками», - добавил очевидец.

На кадрах видно, как разъяренный мужчина дергал за ручку двери маршрутки и бил по стеклу. Дебошира пыталась усмирить женщина. Водитель микроавтобуса не вышел, он наблюдал за происходящим из кабины.

Что происходило дальше – неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».