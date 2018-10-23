В Арбеково автолюбитель набросился на водителя маршрутки. ВИДЕО

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23 октября 2018, 13:36Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы произошла авария. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» сообщил очевидец.
Читатель информагенства поделился видеозаписью с места происшествия. Он пояснил, что инцидент произошел вечером 22 октября. Столкнулись автомобиль Toyota и микроавтобус.
«Иномарка чиркнула маршрутку, затем водитель выбежал и начал махать кулаками», - добавил очевидец.
На кадрах видно, как разъяренный мужчина дергал за ручку двери маршрутки и бил по стеклу. Дебошира пыталась усмирить женщина. Водитель микроавтобуса не вышел, он наблюдал за происходящим из кабины.
Что происходило дальше – неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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