В Арбеково автоледи устроила ДТП на парковке – соцсети

13 августа в Пензе на парковке около одного из торговых центров в Арбеково произошло ДТП.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте» По словам пользователя, за рулем иномарки, которая скатилась с парковки на тротуар, была женщина.

«Когда вместо первой скорости воткнула заднюю», - написал он.

В этом месте парковочное пространство находится на возвышении, по всей территории стоят ограждения. Однако иномарка погнула металлическую опору, переехав ее. Подписчики группы удивились, как можно было не почувствовать, что машина уперлась в препятствие.

«Она перепрыгнула и еще сильнее в газ давить начала», - ответил в комментариях свидетель происшествия Валерий.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».