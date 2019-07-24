В Арбеково автобус едва не устроил ДТП – соцсети

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24 июля 2019, 14:34Происшествия
Пензенский автолюбитель опубликовал в Сети видеозапись с опасным маневром автобуса.
Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор видео пояснил, что события разворачивались 23 июля в 19.40 на перекрестке улиц Рахманинова и Лозицкой.
«Автобус едва не устроил ДТП. Он проехал через двойную сплошную линию разметки и пролетел на запрещенный движение сигнал светофора», - пояснил автолюбитель.
Напомним, за переезд через двойную сплошную линию разметки водителям грозит штраф до 5000 либо лишение прав, а за проезд на «красный» автолюбители могут заплатить 1000 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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