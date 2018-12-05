В Арбеково 11 пожарных тушили ванную

По предварительным данным, на улице Рахманинова 4 декабря в 15.13 вспыхнула ванная комната в жилом многоэтажном доме. Огонь полностью уничтожил помещение. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 11 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».