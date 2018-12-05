05 декабря 2018, 15:06Происшествия

В Арбеково 11 пожарных тушили ванную

В микрорайоне Арбеково города Пензы произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Рахманинова 4 декабря в 15.13 вспыхнула ванная комната в жилом многоэтажном доме. Огонь полностью уничтожил помещение. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 11 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7754368/

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