В Арбеково 11 пожарных тушили ванную

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05 декабря 2018, 15:06Происшествия
В микрорайоне Арбеково города Пензы произошел пожар.
По предварительным данным, на улице Рахманинова 4 декабря в 15.13 вспыхнула ванная комната в жилом многоэтажном доме. Огонь полностью уничтожил помещение. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар 11 человек с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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