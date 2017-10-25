25 октября 2017, 10:04Образование В Арбеково 1 ноября откроют филиал детсада №122 Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил готовящийся к открытию филиал детсада №122 на территории одного из жилых комплексов в Арбеково.

На объект вместе с мэром прибыли замглавы администрации Пензы Владимир Попков и глава городского управления образования Юрий Голодяев, сообщает пресс-служба мэрии.

Виктор Кувайцев осмотрел прилегающую территорию с игровыми зонами и основные помещения здания: пищеблок, спальные и служебные комнаты, медкабинет, музыкальный зал.

«Учитывая использование качественных материалов, установку современного технологического оборудования и организацию видеонаблюдения по всему периметру детского сада, есть уверенность, что дети здесь будут находиться в условиях повышенного комфорта и безопасности», - сказал мэр.

Также он отметил, что строительство этого филиала поможет в решении вопроса очередности в детсады. Дошкольное учреждение откроется 1 ноября в составе трех групп на 55 человек, еще три группы присоединятся в 2018 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_posetil_novyy_filial_detskogo_sada_122_/

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