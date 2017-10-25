В Арбеково 1 ноября откроют филиал детсада №122

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25 октября 2017, 10:04Образование
Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил готовящийся к открытию филиал детсада №122 на территории одного из жилых комплексов в Арбеково.
На объект вместе с мэром прибыли замглавы администрации Пензы Владимир Попков и глава городского управления образования Юрий Голодяев, сообщает пресс-служба мэрии.
Виктор Кувайцев осмотрел прилегающую территорию с игровыми зонами и основные помещения здания: пищеблок, спальные и служебные комнаты, медкабинет, музыкальный зал.
«Учитывая использование качественных материалов, установку современного технологического оборудования и организацию видеонаблюдения по всему периметру детского сада, есть уверенность, что дети здесь будут находиться в условиях повышенного комфорта и безопасности», - сказал мэр.
Также он отметил, что строительство этого филиала поможет в решении вопроса очередности в детсады. Дошкольное учреждение откроется 1 ноября в составе трех групп на 55 человек, еще три группы присоединятся в 2018 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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