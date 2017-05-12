12 мая 2017, 14:01Общество

В Арбекове заделали огромный провал в асфальте

Огромный провал в асфальте на проспекте Строителей в Пензе засыпали.

Появившийся вчера, 11 мая, провал в асфальте напротив пожарной части на проспекте Строителей заделали рабочие,  пишет ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, вице-мэр Пензы Юрий Ильин сообщил, что произошедшее - следствие провала канализации.

Общество
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Источник фотографии: Фото Анны Балашовой
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