В Арбекове заделали огромный провал в асфальте

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12 мая 2017, 14:01Общество
Огромный провал в асфальте на проспекте Строителей в Пензе засыпали.
Появившийся вчера, 11 мая, провал в асфальте напротив пожарной части на проспекте Строителей заделали рабочие, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Напомним, вице-мэр Пензы Юрий Ильин сообщил, что произошедшее - следствие провала канализации.
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