21 декабря 2016, 18:15Криминал Двух пензенцев поймали на краже теплоизоляции с труб В Пензе жители района Арбеково едва не остались без тепла в самом начале зимы. Несколько злоумышленников похитили листы теплоизоляции с труб теплотрассы и сдали их в пункт приема металлолома. Это могло привести к снижению температуры воды, которая поступает в квартиры горожан. Сотрудники полиции задержали подозреваемых на месте преступления.

Внимание сотрудников теплоснабжающей компании, обслуживающей район Дальнее Арбеково, во время ночного осмотра территории привлек подозрительный шум. Оказалось, двое жителей города пытались похитить плохо закрепленные листы теплоизоляции.

«Услышали грохот, как выкидывали листы. Заехали туда, посмотрели и увидели группу лиц, разгружающих автомобиль. Попытались их задержать, но они скрылись. После этого сообщили сотрудникам полиции», - рассказал старший мастер по эксплуатации теплоснабжающей компании Сергей Лыков.



Через несколько дней злоумышленники вернулись на место преступления, чтобы завершить задуманное. В момент, когда они загружали очередную партию украденного металла в автомобиль, их задержали полицейские. Как выяснилось, ночью злоумышленники снимали металлические листы с теплотрассы, а днем сдавали добытое в пункт приема металлолома.

За несколько дней злоумышленники успели похитить более 500 килограммов металла. Чтобы сбыть краденное, мужчины втянули в авантюру еще двоих знакомых.



«Подозреваемые объяснили им, что работают на обслуживании тепловой сети и занимаются демонтажем элементов теплоизоляции. А зарплату им выдают демонтированными металлическими листами. Знакомые поверили и согласились оказать им необходимую помощь», - рассказал следователь отдела №5 следственного управления отдела УМВД России по городу Пензе Евгений Рожков.

За свои старания они получили около шести тысяч рублей и обвинение по 158-й статье Уголовного Кодекса «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Один из задержанных рассказал, что на преступление его подтолкнула нехватка денег.



Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые находятся под подпиской о не выезде и надлежащем поведении.

Криминал

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