В аптеках Пензы цены на противовирусные препараты отличаются в разы

В Пензе из-за сезона ОРВИ и угрозы коронавируса вырос спрос на противовирусные препараты. Журналисты ИА «Пенза-Пресс» выяснили, достаточно ли таких лекарств в аптеках и во сколько обойдутся горожанам самые популярные из них.

В мониторинге участвовали пять сетевых аптек: «Низкие цены» (ул. Московская,60), «Будь здоров» (ул. Москвская,37), «Апрель» (ул. Володарского,74), «Аптека от склада» (ул. Калинина, 25А) и «Озерки» (ул. Кирова,5). Мы выясняли стоимость четырех препаратов, которые, по информации провизоров, пользуются наибольшим спросом в период простуд: «Эргоферон», «Кагоцел», «Арбидол» и «Полиоксидоний».

*- здесь и далее приведена стоимость упаковки с количеством таблеток, которая имелась в наличии, мониторинг проводился 2 февраля;

** - адреса проверяемых нами аптек приведены выше в тексте.

Проведенный мониторинг показывает, что противовирусные препараты - отнюдь не дефицитный товар в пензенских аптеках. Лишь в одной точке в наличии не имелось препарата «Кагоцел», а вместо «Арбидола» провизор предложил альтернативный вариант – «Афлюдол» за 368 рублей.

Отметим, что стоимость одного и того же препарата может отличаться даже в одной сети – все зависит от расположения аптеки, величины арендной платы и режима работы.

Проведенный мониторинг не претендует на экспертную точность. Информагентство «Пенза-Пресс» убедительно просит своих читателей не заниматься самолечением и скупать лекарства «про запас». При первых симптомах простуды необходимо обратиться за помощью к участковому врачу и принимать только те препараты, которые будут назначены.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ФАС и Росздравнадзор не допустят нездоровой конкуренции между аптечными сетями – цены на противовирусные будут тщательно контролироваться. Такое поручение было отдано оперативным штабом по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

Ранее мониторинг, проведенный информагентством, показал, что в ряде аптек горожане раскупили все медицинские маски, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Виктория Сысоева