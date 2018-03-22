В апреле завершится ремонт в двух пензенских больницах

В Пензе первый зампред правительства Андрей Кулинцев посетил объекты, ремонт которых ведется из средств резервного фонда президента РФ.

Как сообщает пресс-центр облправительства, работы в клинической больнице №4 находятся на завершающей стадии. Планируется сдать объект в эксплуатацию в первых числах апреля.

В клинической больнице №5 ремонт ведется с января, сейчас восьмой этаж здания полностью приведен в порядок и работает в обычном режиме. Ведутся работы на седьмом этаже.

Андрей Кулинцев пообщался с медперсоналом больницы, а также попросил пациентов дать оценку проведенных работ. Выявленные недостатки подрядчик обязан оперативно устранить. Предположительно, объект будет сдан в эксплуатацию в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».