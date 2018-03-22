В апреле завершится ремонт в двух пензенских больницах

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 марта 2018, 14:06Общество
В Пензе первый зампред правительства Андрей Кулинцев посетил объекты, ремонт которых ведется из средств резервного фонда президента РФ.
Как сообщает пресс-центр облправительства, работы в клинической больнице №4 находятся на завершающей стадии. Планируется сдать объект в эксплуатацию в первых числах апреля.
В клинической больнице №5 ремонт ведется с января, сейчас восьмой этаж здания полностью приведен в порядок и работает в обычном режиме. Ведутся работы на седьмом этаже.
Андрей Кулинцев пообщался с медперсоналом больницы, а также попросил пациентов дать оценку проведенных работ. Выявленные недостатки подрядчик обязан оперативно устранить. Предположительно, объект будет сдан в эксплуатацию в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 марта 2018, 16:07Белозерцев примет участие в Совете при полпреде президента в ПФО
22 марта 2018, 15:37Пензенцев просят сообщать в полицию о попрошайках в маршрутках
22 марта 2018, 15:06Пензенским школьникам предложили сочинить «Письма с фронта»
22 марта 2018, 14:36Пензенцы насладились музыкой одного из лучших оркестров мира
22 марта 2018, 14:06В апреле завершится ремонт в двух пензенских больницах
22 марта 2018, 13:36Дочь тренера «Дизелиста» стала «Мисс студенчество Пензы»
22 марта 2018, 13:04С «Пензы-1» эвакуировали машины, мешавшие уборке снега
22 марта 2018, 12:34У Ахунского переезда произошло ДТП - пензенцы