22 марта 2018, 14:06Общество

В апреле завершится ремонт в двух пензенских больницах

В Пензе первый зампред правительства Андрей Кулинцев посетил объекты, ремонт которых ведется из средств резервного фонда президента РФ.

Как сообщает пресс-центр облправительства, работы в клинической больнице №4 находятся на завершающей стадии. Планируется сдать объект в эксплуатацию в первых числах апреля.

В клинической больнице №5 ремонт ведется с января, сейчас восьмой этаж здания полностью приведен в порядок и работает в обычном режиме. Ведутся работы на седьмом этаже.

Андрей Кулинцев пообщался с медперсоналом больницы, а также попросил пациентов дать оценку проведенных работ. Выявленные недостатки подрядчик обязан оперативно устранить. Предположительно, объект будет сдан в эксплуатацию в апреле, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/project-office/73587/

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