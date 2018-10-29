29 октября 2018, 17:39Происшествия

В Александровке утром сгорел дом

В селе Александровка Пензенского района утром 29 октября произошел пожар.

Звонок на пульт дежурного поступил в 6.40. На улице Центральной вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 111
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7630783/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ