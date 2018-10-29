В Александровке утром сгорел дом

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29 октября 2018, 17:39Происшествия
В селе Александровка Пензенского района утром 29 октября произошел пожар.
Звонок на пульт дежурного поступил в 6.40. На улице Центральной вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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