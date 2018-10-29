В Александровке утром сгорел дом

Звонок на пульт дежурного поступил в 6.40. На улице Центральной вспыхнул кирпичный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар шесть человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».