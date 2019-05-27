В Александровке приступили к восстановлению родника «Гремучий ключ»

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27 мая 2019, 19:02Общество
В Пензенском районе близ села Александровка волонтеры приступили к восстановлению «Гремучего ключа»: он так же известен как «Родник Карпова». Не просто дачник, а Заслуженный художник России Герман Карпов начал обустраивать источник еще в 90-х годах, а не так давно был вынужден обратиться за помощью к специалистам, чтобы вернуть роднику былую мощь.
За родником «Гремучий ключ» Заслуженный художник России и владелец дачи близ села Александровка следит уже 20 лет. В свое время он не просто обнаружил этот источник, но и возвел на площадке разнообразные архитектурные элементы, обустроил спуск: лестницу со вставками из металла.
«Мне как художнику хотелось восстановить этот родник так, как я его представлял», - сказал Герман Карпов.
Жители Пензы и близлежащих сел хорошо знают этот источник. Людей привлекает не только благоустроенное место, но и вода - чистая и прозрачная. Однако несколько лет назад ключ начал ослабевать. Тогда художник обратился за помощью к общественникам.
«Установили причину, провели необходимую работу и вернули прежний напор», - рассказала руководитель общественной организации «Чистый образ» Наталья Архипова.
Чтобы провести гидротехнические работы и исследовать геологические горизонты, пришлось нарушить благоустройство. Сейчас активисты занимаются восстановлением привычного облика родника. На место уже завезли 200-килограммовые блоки.
Активисты намерены восстановить источник до конца лета. Организаторы работ рассчитывают на помощь неравнодушных пензенцев. А у Германа Карпова уже есть новые идеи: художник планирует установить рядом с родником небольшую часовню.
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