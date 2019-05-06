В акции «Посади лес» приняли участие несколько сотен пензенцев

Пензенская область присоединилась к всероссийскому дню посадки деревьев. Акция прошла на территории Ахунско-Ленинского лесничества. В ней приняли участие несколько сотен пензенцев, в том числе - представители общественных организаций, министерств и вузов.

На территории площадью в четыре гектара вблизи Кондоля через несколько десятилетий вырастет сосновый бор. Это место выбрали для проведения всероссийской акции «Посади лес» (0+).

Посадка леса - ответственная миссия. Перед началом всем участникам акции объяснили, как это правильно делать: любое неосторожное движение может повредить саженец.

«Главное - чтобы корневая система была не загнута и не оставалось воздуха», - сказал начальник отдела министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Сергей Никулин.

О том, какой именно лес должен появиться на пустыре думали недолго. В качестве основной породы деревьев была выбрана сосна обыкновенная - дерево не требует особого ухода и легко адаптируется к любым погодным условиям.

«Уже занималась подобным, в школе сажали аллею, тоже сосны, а еще березы, поэтому есть опыт. Мне нравится это», - сказала участница всероссийской акции «Посади лес» Юлия Правдина.

«Как говорится, мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына, один пункт готов. И мне хорошо, и воздух чище», - отметил участник всероссийской акции «Посади лес» Виктор Андронов.

Акция стала традиционной для пензенцев. Основная цель - восстановление участков, пострадавших от пожаров 2010 года. Таковых по стране - несколько сотен.

«В Пензенской области восстановлено 50% горельников. Остались территории, которые удалены от центральной части. Конечно, лесничество планирует этим заняться, но это займет больше времени», - рассказала директор межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА» Елена Горохова.

После завершения акции за деревьями будут ухаживать лесники и, если потребуется, досадят саженцы на место погибших.