06 ноября 2018, 19:09Культура

В акции «Ночь искусств» приняли участие около 15 тысяч пензенцев

Пензенская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств» (0+). 4 ноября учреждения культуры работали до позднего вечера и по специальной программе. Местом официального старта акции в регионе стал Губернаторский дом.

«В акции участвуют более 20 учреждений культуры, причем все они государственные, включая театры, музеи, библиотеки и клубные учреждения области», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Вход для всех желающих во все учреждения культуры в тот вечер был бесплатным. По оценкам организаторов, в Пензенской области в «Ночь искусств» к прекрасному приобщились около 15 тысяч человек.

Культура
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