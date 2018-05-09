В акции «Бессмертный полк» приняли участие тысячи пензенцев

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09 мая 2018, 17:09Общество
Тысячи пензенцев с фотографиями фронтовиков и героев тыла прошли в одном строю. К всероссийской акции «Бессмертный полк» присоединились тысячи жителей региона. Самое массовое шествие традиционно прошло в Пензе у Монумента воинской и трудовой Славы.
Под музыку военных лет на проспект Победы вышел «Бессмертный полк». Также, казалось бы, еще недавно в колоннах победителей шли отцы, деды и прадеды.
В руках многих горожан - ни одна, а два и даже три фотографии. Те, кто пришел со своими семьями, и вовсе принесли с собой целые фотогалереи из портретов героев.
О том, что ветераны не любят вспоминать о войне, как один, говорят все внуки и правнуки фронтовиков и героев тыла. А еще рассказывают, что вернувшись домой, никто не спешил отдыхать, нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство и города.
«Несу портреты бабушки и дедушки. Война застала их, когда им было по 13-14 лет, в войну работали на заводах, были тыловиками. Они дожили до глубокой старости, но мало чего рассказывали о себе. Знаем только, что трудились на торфоразработках», - рассказала участника всероссийской акции Анастасия Князихина.
«В руках - портреты дяди и дедушки, они не вернулись с войны, герои», - сказала участница всероссийской акции Любовь Васина.
«Я несу портрет своего прадеда. Он ушел на фронт в 1941 год, сразу, как только началась Великая Отечественная война, был обычным солдатом», - сказала участница всероссийской акции Ангелина Маюлова.
«На портрете мой дед. Воевал с 1942 года в разведке, но недолго. Его ранили, он попал в госпиталь, где ему ампутировали ногу. Есть «Медаль за отвагу». Работал машинистом на железной дороге в Пензе. У них была задача пропустить состав из 60 вагонов с авиабомбами, а стрелочники что-то напутали и они заехали на встречный путь, и мой дедушка сам выводил целый поезд оттуда», - рассказал участник всероссийской акции Юрий Епифанов.
«Бессмертный полк» шагает по стране четвертый год подряд. Из города в город, из села в село, в едином строю с верой в светлое будущее и только в мирное небо над головой.
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