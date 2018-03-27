В Ахунский лес продолжают свозить грязный снег. ФОТО

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27 марта 2018, 10:04Общество
Жительница микрорайона Ахуны в Пензе хочет выяснить, кто продолжает сваливать в лесу грязный снег. Новые кучи она обнаружила утром 27 марта.
«Вела дочь в поликлинику и увидела свежую кучу снега. Опять начали возить. Сейчас 8.35. Я бы покараулила водителя, но с ребенком это проблематично. Что же это такое-то?!» - возмутилась женщина.
По ее словам, снег сбрасывает в лесу, скорее всего, один и тот же водитель, и его несложно вычислить.
«На здании санатория есть камеры! Мне видео не дают. Они просят официальный запрос от органов (каких-нибудь). но где мне его взять?» - отметила она.
Грязные кучи снега женщина впервые обнаружила в начале марта. По ее словам, он с реагентами и его влияние на почву, а, следовательно, – воду и людей может быть губительно. Замначальника пензенского департамента ЖКХ Валерий Яцко сообщал, что снег проверят на его наличие, и найдут того, кто сбрасывает его в лесу.
ИА «Пенза-Пресс» пытается получить комментарий официальных лиц о новом факте вывоза снега.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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