В Ахунах заменят котельные санаториев им. Кирова и Володарского

В Пензе ведется работа по проектированию новых модульных котельных в Ахунах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2018 году они должны заменить ведомственные котельные от санаториев им. Володарского и Кирова.

Проектно-сметная документация будет разработана до 1 июля. Также к этому времени будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядных организаций на монтаж новых модульных котельных, пишет ИА «Пенза-Пресс».