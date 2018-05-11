11 мая 2018, 10:32Общество

В Ахунах заменят котельные санаториев им. Кирова и Володарского

В Пензе ведется работа по проектированию новых модульных котельных в Ахунах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2018 году они должны заменить ведомственные котельные от санаториев им. Володарского и Кирова.

Проектно-сметная документация будет разработана до 1 июля. Также к этому времени будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядных организаций на монтаж новых модульных котельных, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 87
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/modulnaya_kotelnaya_v_akhunakh_budet/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ