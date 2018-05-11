В Ахунах заменят котельные санаториев им. Кирова и Володарского

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11 мая 2018, 10:32Общество
В Пензе ведется работа по проектированию новых модульных котельных в Ахунах.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2018 году они должны заменить ведомственные котельные от санаториев им. Володарского и Кирова.
Проектно-сметная документация будет разработана до 1 июля. Также к этому времени будут объявлены конкурсные процедуры на определение подрядных организаций на монтаж новых модульных котельных, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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