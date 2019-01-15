В Ахунах столкнулись две иномарки

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15 января 2019, 14:36Происшествия
В микрорайоне Ахуны города Пензы утром 15 января произошло ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 9.55 на улице Коннозаводской столкнулись автомобили Honda и Chevrolet Niva. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.
Устраняли последствия случившегося два человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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