15 января 2019, 14:36Происшествия

В Ахунах столкнулись две иномарки

В микрорайоне Ахуны города Пензы утром 15 января произошло ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 9.55 на улице Коннозаводской столкнулись автомобили Honda и Chevrolet Niva. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Устраняли последствия случившегося два человека с помощью спецмашины. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7839412/

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