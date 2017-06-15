15 июня 2017, 19:20Спорт В Ахунах состоялся фестиваль скандинавской ходьбы Физические нагрузки и свежий воздух. В Пензе состоялся седьмой фестиваль скандинавской ходьбы. В нем приняли участие около 150 спортсменов из Пензы и области в возрасте от 40 до 80 лет. Участники прошли дистанцию в четыре с половиной километра.

О скандинавской ходьбе Алевтина Волкова узнала от подруги. Заниматься на свежем воздухе женщина начала четыре года назад. Регулярные тренировки помогли забыть про простуду и усталость. Сейчас спортсменка не представляет свою жизнь без прогулок с палками.



«Хождение - это жизнь. Нужно быть постоянно в движении. Хочется продлить позитивность и активный возраст», - поделилась участница фестиваля по скандинавской ходьбе.

Фестиваль скандинавской ходьбы проходит в Пензе уже седьмой раз. На велолыжероллерной трассе собрались около 150 участников из Пензы, а также из Белинского и Бессоновского районов. Самым молодым участникам - по 40 лет. Самым старшим и опытным - за 80. По словам организаторов, заниматься этим видом спорта могут люди любого возраста.



«У нас огромная социальная задача - привлекать к активным занятиям физической культурой. У каждого из участников есть дети, внуки и правнуки. Если бабушки и прабабушки будут заниматься, то и дети подключатся», - отметил заслуженный работник физической культуры РФ Виктор Полюхин.

Перед тем как пройти дистанцию в четыре с половиной километра, участники хорошенько размялись. Тем, кто в своих силах уверен не на все 100, предложили пройти половину дистанции - 2 километра 200 метров. За самочувствием участников следили медики, но для них в этот день работы не нашлось.



«Все очень бодры, идут с хорошим настроением. Перед соревнованиями пообщались и дали друг другу заряд энергии. Никаких эксцессов по поводу здоровья нет», - рассказала фельдшер скорой помощи Наталья Истюнина.

По окончании фестиваля всем участникам вручили памятные дипломы. Впрочем, спортсмены получили большую ценность - заряд бодрости и хорошего настроения на весь день.

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