25 сентября 2018, 09:31Происшествия

В Ахунах сарай тушили 11 пожарных

В микрорайоне Ахуны города Пензы ночью 25 сентября произошел пожар.

По предварительным данным, в 1.20 на улице Сплавная вспыхнул деревянный сарай. Огонь уничтожил все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 11 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 44
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7484651/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ