В Ахунах сарай тушили 11 пожарных

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25 сентября 2018, 09:31Происшествия
В микрорайоне Ахуны города Пензы ночью 25 сентября произошел пожар.
По предварительным данным, в 1.20 на улице Сплавная вспыхнул деревянный сарай. Огонь уничтожил все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили пожар 11 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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