В Ахунах сарай тушили 11 пожарных

По предварительным данным, в 1.20 на улице Сплавная вспыхнул деревянный сарай. Огонь уничтожил все внутри строения. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили пожар 11 человек с помощью четырех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».