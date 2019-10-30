В Ахунах разбились две легковушки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 октября 2019, 14:48Происшествия
Утром 30 октября в Ахунах произошла авария. Пензенец рассказал об инциденте в Сети.
Мужчина пояснил, что две легковушки столкнулись примерно в 10:00. Он опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте».
Судя по снимку, участниками аварии стали Lada Granta и Lada Largus. У первой сильно разбит капот, а у второй – боковая часть со стороны водителя. Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, в регионе наступает похолодание, на проезжей части может появиться наледь, в связи с этим водителей просят «переобуть» свои автомобили.
30 октября 2019, 20:40В Пензенской области объявили неделю борьбы с инсультом
30 октября 2019, 20:32В Пензенской области выросло число аварий
30 октября 2019, 20:24В Пензенской области судят мужчину, который 20 лет скрывался от полицейских
30 октября 2019, 20:01Для кузнечан строят спортивную площадку под открытым небом
30 октября 2019, 19:54Губернатор проверил ход капремонта учреждений Кузнецкого района
30 октября 2019, 19:13Леонид Левин осмотрел новый корпус детсада на Шуисте
30 октября 2019, 17:59В Пензе отпразднуют юбилей Института регионального развития
30 октября 2019, 17:13Пензенец просил сделать пешеходный переход на ул. Белинского