В Ахунах ОМОН вытянул буксующую фуру из снежного заноса. ФОТО

На Ахунском переезде города Пензы большегруз застрял в снегу и не мог двигаться дальше. Фотографией с места происшествия в Сети поделился очевидец.

Пользователь опубликовал фотографию спасательной операции в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что фура начала «шлифовать» в районе часа дня 17 января. Большегрузу помог выбраться ОМОН. Спецмашина вытянула его из снежного заноса.

Пользователи в комментариях похвалили силовиков.

«Такой ОМОН мне очень нравится!» - написал Максим.

«Просто там служат обычные, смертные парни, без корон на голове» - отметил Дед.

«Молодцы!» - подытожил Кирилл.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».