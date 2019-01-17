В Ахунах ОМОН вытянул буксующую фуру из снежного заноса. ФОТО

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17 января 2019, 14:36Происшествия
На Ахунском переезде города Пензы большегруз застрял в снегу и не мог двигаться дальше. Фотографией с места происшествия в Сети поделился очевидец.
Пользователь опубликовал фотографию спасательной операции в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что фура начала «шлифовать» в районе часа дня 17 января. Большегрузу помог выбраться ОМОН. Спецмашина вытянула его из снежного заноса.
Пользователи в комментариях похвалили силовиков.
«Такой ОМОН мне очень нравится!» - написал Максим.
«Просто там служат обычные, смертные парни, без корон на голове» - отметил Дед.
«Молодцы!» - подытожил Кирилл.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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