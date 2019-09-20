В Ахунах ночью загорелся частный дом

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20 сентября 2019, 11:34Происшествия
В пензенском микрорайоне Ахуны произошел пожар. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности случившегося.
Диспетчер получил информацию о пожаре на улице Подсобное хозяйство в 3:12. На место выехали шесть машин спецтехники и 19 человек личного состава МЧС.
Огонь причинил значительный ущерб домовладению.
«В результате сгорели кровля кирпичного дома на площади 80 кв.м., деревянный пристрой 10 кв.м. и надворные постройки», - рассказали в пресс-службе ведомства.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Почему он возник, выясняют специалисты.
Сотрудники МЧС рекомендуют пензенцам аккуратнее обращаться с огнем, не использовать неисправные электрообогреватели и следить за проводкой. При большей бдительности граждан многих происшествий удалось бы избежать, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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