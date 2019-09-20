В Ахунах ночью загорелся частный дом

В пензенском микрорайоне Ахуны произошел пожар. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили подробности случившегося.

Диспетчер получил информацию о пожаре на улице Подсобное хозяйство в 3:12. На место выехали шесть машин спецтехники и 19 человек личного состава МЧС.

Огонь причинил значительный ущерб домовладению.

«В результате сгорели кровля кирпичного дома на площади 80 кв.м., деревянный пристрой 10 кв.м. и надворные постройки», - рассказали в пресс-службе ведомства.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Почему он возник, выясняют специалисты.

Сотрудники МЧС рекомендуют пензенцам аккуратнее обращаться с огнем, не использовать неисправные электрообогреватели и следить за проводкой. При большей бдительности граждан многих происшествий удалось бы избежать, пишет ИА «Пенза-Пресс».