В Ахунах «Калина» отлетела в сторону после столкновения с иномаркой. ФОТО и ВИДЕО

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05 июня 2019, 17:37Происшествия
В Пензе на Ахунском переезде днем 5 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидцы опубликовали фотографии и видеозаписи в группе соцсети «ВКонтакте». Они пояснили, что примерно в 13.20 столкнулись Volkswagen и Lada Kalina.
Судя по кадрам, иномарка влетела отечественной легковушке в бок. Удар был сильным, так как у Volkswagen вмялся капот, а у Lada серьезные повреждения правого бока.
«На дорогу нужно смотреть, а не в телефон», - написал Андрей, предположив, что авария произошла именно по этой причине.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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