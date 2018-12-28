В аграрном университете Пензы появится своя ветеринарная поликлиника

В преддверии Нового года знаменитая на всю страну свинка Роза - вновь в центре внимания. Напомним, в марте 2018-го после ряда исследований у животного обнаружили проблемы с репродуктивной системой. Тогда же пензенские специалисты с помощью уникального российского робота-хирурга провели операцию по лечению бесплодия. Спустя несколько месяцев Роза выносила и родила шесть поросят. Сейчас состояние здоровья свиньи уже не вызывает опасений и даже радует ветеринаров.

Поздравить Розу с наступающим праздником спешили многочисленные гости. Давно забывшую про операцию и восстановившуюся после беременности хрюшку некоторые не узнали - дама с характером значительно подросла. Ее вес сейчас составляет около 190 килограммов. Специалисты признаются, аппетит у животного отменный. А еще отмечают, что, скорее всего, любительница сладкого вновь в интересном положении.

«У нее отличное состояние здоровья. Еще не проверяли, но могу сказать, что она второй раз беременна», - рассказал заведующий кафедрой Пензенского государственного аграрного университета Геннадий Боряев.

Первая беременность Розы закончилась в конце сентября. Роды у животного, перенесшего серьезную операцию по лечению бесплодия, прошли успешно. На свет появились шесть поросят: пять сыночков и лапочка-дочка.

«Они себя хорошо чувствует, мы брали анализы, взвешивали, здоровье отменное. Кушают, играют, резвятся, характер у каждого свой. Один очень боевой, когда Роза их кормила, он выбрал лучшее место, разогнал остальных», - рассказала заведующая лабораторией Пензенского государственного аграрного университета Елена Здоровьева.

За тем, как живет знаменитая свинка Роза, ежедневно следят будущие студенты-ветеринары Пензенского государственного аграрного университета. Пока для них эта площадка - лучшая практика. Однако уже в 2019 у студентов появится больше возможностей - своя собственная ветеринарная клиника.

«Студентов нужно учить на современном оборудовании для того, чтобы они знали и умели делать операции. Поэтому отгородим площадку для наблюдения. Кроме того, планируем вывести видеокамеры, чтобы они наблюдали за процессом операции из лекционных аудиторий», - рассказал ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.

В помещении, площадь которого составляет 300 квадратных метров, разместят операционную, смотровую и помывочную. Там будет и лекционный класс.

Открыть современную площадку для практической работы студентов планируют в марте. Тогда же ожидают прибавления и от свинки Розы.