28 мая 2019, 15:34Происшествия

«В агонии». Женщина оказалась под колесами авто по дороге в Ахуны

Утром 28 мая на улице Измайлова в Пензе сбили пешехода. Информация об аварии появилась в Сети.

ДТП произошло на улице Измайлова около детской железной дороги.

«Десять минут назад сбитая женщина была живая, но в агонии, лежала хрипела», - рассказал очевидец в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте», комментарий он оставил в половине одиннадцатого.

На кадрах видно, как пострадавшая лежит около машины, голова прислонена к заднему колесу, из нее течет кровь. По этическим соображением мы не публикуем видео.

Также пользователи сообщили, что из-за аварии на дороге образовался затор в оба направления. Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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