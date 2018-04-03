В агентстве недвижимости «Доки 24/7» Пензы стартовали весенние акции

Агентство недвижимости «Доки 24/7» запустило весенние акции. Каждый клиент, который заключит договор на оказание услуг с 1 апреля по 30 сентября, может получить денежный приз в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, с марта клиентам, совершившим сделку, выдают именной гарантийный сертификат.

Весна - время перемен. А перемены в агентстве «Доки 24/7» всегда направлены на одно - каждый обратившийся должен чувствовать себя особенным, окруженным максимальным комфортом и профессиональным вниманием. Ведь цена сделок с недвижимостью исчисляется сотнями тысяч и даже миллионами рублей, а значит, - спокойствие клиентов на первом месте.

«Рады сообщить, что с 1 марта мы возобновили услугу по выездной регистрации сделок. Теперь каждый клиент компании может в удобное время передать документы на государственную регистрацию сделок с недвижимостью в офисе, в максимально комфортных условиях и при этом абсолютно бесплатно», - сказала заместитель генерального директора по развитию ООО «Доки 24/7» Инна Киселева.

Кроме того, на каждую сделку, проведенную там, клиент получает именной сертификат. Суть этого документа проста: «Доки 24/7» настолько уверены в своей профессиональной подготовке, что отвечают личным карманом за юридическую чистоту сделок. Размер разовой выплаты может достигать трех миллионов рублей. Дает ли это спокойствие и гарантию безопасности клиентам? Однозначно.

«И это еще не все. Каждый клиент, заключивший агентский договор на оказание услуг, связанных с недвижимостью, с 1 апреля по 30 сентября, получает купон и шанс получить денежную премию в размере 50 тысяч рублей. При этом победитель получает денежную премию в полном размере, поскольку налог уплачивает компания «Доки 24/7», - добавила Инна Киселева.

Подробности акции можно узнать по телефону 980-980, на официальном сайте или в офисе «Доки 24/7», который работает по адресу: Пенза, улица Володарского, 58, третий этаж. Офис открыт каждый день с 9 утра до 9 вечера.