В администрации Пензы сообщили об инциденте на пляже ГПЗ-24

На оперативном совещании в администрации Пензы обсудили безопасность местных жителей у воды.

«В жаркую погоду люди много времени проводят у воды, важно обеспечить безопасность горожан. Мы организуем рейды, увеличиваем число спасательных постов», - сказал мэр Виктор Кувайцев.

Начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов рассказал, что в выходные на пляже в микрорайоне ГПЗ-24 сильно пьяный мужчина пытался зайти в воду, его остановил спасатель.

«В итоге пришлось вызвать скорую помощь. Медики увезли мужчину в психиатрическую больницу», - добавил он.

Виктор Кувайцев спросил об усилении работы по безопасности у воды. Ему ответили, что ничего не нужно, пишет ИА «Пенза-Пресс».