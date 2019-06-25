В администрации Пензы сообщили об инциденте на пляже ГПЗ-24

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25 июня 2019, 11:33Общество
На оперативном совещании в администрации Пензы обсудили безопасность местных жителей у воды.
«В жаркую погоду люди много времени проводят у воды, важно обеспечить безопасность горожан. Мы организуем рейды, увеличиваем число спасательных постов», - сказал мэр Виктор Кувайцев.
Начальник городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Алексей Михайлов рассказал, что в выходные на пляже в микрорайоне ГПЗ-24 сильно пьяный мужчина пытался зайти в воду, его остановил спасатель.
«В итоге пришлось вызвать скорую помощь. Медики увезли мужчину в психиатрическую больницу», - добавил он.
Виктор Кувайцев спросил об усилении работы по безопасности у воды. Ему ответили, что ничего не нужно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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