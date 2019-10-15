В администрации Пензы начали подготовку к Новому году

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15 октября 2019, 19:28Общество
До Нового года остается два с половиной месяца, но уже сейчас в городской администрации обсуждают детали общегородского празднования. План мероприятий будет полностью сформирован до 20 ноября. Сейчас уточняются места локальных праздников, проходит ревизия елок и иллюминаций. Работы по украшению областного центра должны завершить до 1 декабря.
Площадь Ленина станет главным местом празднования 2020 года. В центре города вновь возведут сказочную избушку. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» приступят к монтажу елки в начале ноября.
«Работы по оформлению города и установке новогодней красавицы обычно заканчиваются к 1 декабря. Елка не появляется в одночасье, нужно определенное время, порядка трех недель», - рассказала начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина.
В ближайшее время сотрудники городской рекламной службы приступят к ревизии инсталляций: проверят подсветку на монументе «Глобус» и других архитектурных сооружениях. Сейчас прорабатывается вопрос изготовления цифр «2» и «0» для инсталляции «2020». Предложения по украшению улиц уже получены от районных администраций.
«Требуется порядка 1000 консолей для размещения на опорах уличного освещения, около 80 прожекторов для подсветки крон деревьев по центральным улицам города и световые завесы в парках», - сказал директор рекламной службы Пензы Вадим Муравлев.
В планах - организовать работу по заливке катков, прокладке лыжных маршрутов и подготовке спортплощадок. В мэрии сообщили, что новогодние праздники организуют и во дворах. Жителей ждет концертная программа, горячий чай и новогодние ярмарки. Адреса можно будет узнать на сайте городской администрации.
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