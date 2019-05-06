06 мая 2019, 17:08Общество

В администрации Пензы ищут владельца потерянного паспорта

В здании администрации Пензы нашли паспорт на имя Шарина Александра Викторовича.

Владелец документа - 1986 года рождения.

В настоящее время паспорт находится на вахте центрального входа мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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