В администрации Пензы ищут владельца потерянного паспорта

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06 мая 2019, 17:08Общество
В здании администрации Пензы нашли паспорт на имя Шарина Александра Викторовича.
Владелец документа - 1986 года рождения.
В настоящее время паспорт находится на вахте центрального входа мэрии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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