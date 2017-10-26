26 октября 2017, 17:07Общество В администрации объяснили, почему ул. Антонова освещена наполовину Администрация Пензы ответила на жалобу пензенцев на неосвещенную половину улицы Антонова.

«В конце августа была сдана после реконструкции ул. Антонова, но нет освещения на одной стороне улицы, а также отсутствует освещение над пешеходными переходами», - написал в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс» горожанин.

На обращение поступил ответ из мэрии. В документе за подписью заместителя главы администрации города Пензы Юрия Ильина сообщается, что левая сторона улицы Антонова освещена, фонари работают в штатном режиме. Что касается правой стороны, то там свет появится после передачи объекта в собственность муниципалитета, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: фото автора жалобы

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