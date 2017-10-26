В администрации объяснили, почему ул. Антонова освещена наполовину

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26 октября 2017, 17:07Общество
Администрация Пензы ответила на жалобу пензенцев на неосвещенную половину улицы Антонова.
«В конце августа была сдана после реконструкции ул. Антонова, но нет освещения на одной стороне улицы, а также отсутствует освещение над пешеходными переходами», - написал в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс» горожанин.
На обращение поступил ответ из мэрии. В документе за подписью заместителя главы администрации города Пензы Юрия Ильина сообщается, что левая сторона улицы Антонова освещена, фонари работают в штатном режиме. Что касается правой стороны, то там свет появится после передачи объекта в собственность муниципалитета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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