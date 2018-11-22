В Абрамцево проходит выставка «Врубель. Лермонтов. Тарханы»

Как отмечается на сайте пензенских Тархан, творчество художника Михаила Врублея неразрывно связано с литературным наследием поэта Михаила Лермонтова.

«Лермонтов был одним из любимейших поэтов Михаила Врубеля. Многие его стихотворения, и поэму «Демон», художник знал наизусть и любил их декламировать в дружеском обществе. В 1891 году Врубель в числе других художников принимает участие в оформлении юбилейного собрания сочинений Лермонтова, для которого создает целый цикл иллюстраций, представленных на выставке в факсимильных воспроизведениях 1964 года», - говорится на сайте пензенского музея-заповедника, предоставившего Абрамцево экспонаты, связанные с жизнью и творчеством Лермонтова.

Напоминаем, личность поэта Михаила Лермонтова сейчас получила особую популярность в связи с голосованием (6+) за присвоение названию пензенскому аэропорту. Лидером в настоящее время стало предложение назвать воздушную гавань в честь Михаила Лермонтова.

Проголосовать можно до 30 ноября по бесплатному телефону горячей линии 8−800−707−93−17, на сайте www.великиеимена.рф, в социальных сетях: vk.com/velikieimena,https://ok.ru/velikieime, в мобильных пунктах — в аэропорту г. Пензы (ул. Центральная, 2), на железнодорожном вокзале станции Пенза-I, в торговых центрах Пензы «САНиМАРТ», «Пассаж», «Коллаж» и «Красные холмы», пишет ИА «Пенза-Пресс».