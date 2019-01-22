В 71 пензенском дворе нашли недостатки по уборке снега и наледи

Сотрудники Госжилстройтехиспекции вместе с представителями администраций Октябрьского, Первомайского, Ленинского, Железнодорожного районов Пензы, а также управления ЖКХ проверили благоустройство дворов.

Рейд провели в рамках исполнения поручения губернатора Ивана Белозерцева по активизации проведения уборки зимой, которую должны осуществлять управляйки, ТСЖ и ЖСК.

За два дня осмотрели 311 придомовых территорий многоквартирных домов. Недостатки по проведению уборки от снега и наледи обнаружили на 71 объекте. Было выдано 38 предписаний, в настоящее время их исполнили. В адрес руководителей направили 18 уведомлений о вызове для составления протокола об административном правонарушении, сообщили в пресс-центре облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».