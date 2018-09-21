В 7 районах Пензенской области построят 23 новых дороги

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21 сентября 2018, 17:39Общество
В Пензенской области в 2018 году планируется построить 23 км автодорог в семи муниципальных районах области.
Работы завершены в Башмаковском районе «Подъезд к с. Петровское» протяженностью 4 400 метров, в Спасском районе «Подъезд к с. Баранчеевка» протяженностью 5400 метров, в Пензенском районе «Подъезд к площадке откорма №5 Ермоловского сельсовета» протяженностью 400 метров, в Нижнеломовском районе «Подъезд к площадке по выращиванию индейки, село Новая Пятина» протяженностью 1800 метров, - сообщает в пресс-центр облправительства.
Остальные объекты в ближайшее время будут проходить процедуру приемки.
«В 2019 году министерство строительства и дорожного хозяйства области продолжит реализацию данной программы. Планируется построить новые автомобильные дороги в девяти муниципальных районах области», - добавили в пресс-центре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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