25 мая 2017, 14:01Образование В 5 школах Пензы проверят новые образовательные стандарты В Пензенской области работает пилотный проект по выявлению лучших практик в организации и оценке эффективности школьного воспитания. В нем принимают участие пять школ. Ход его реализации оценивает член экспертного совета Госдумы Российской Федерации Станислав Климин. Гость из столицы вместе с заместителем председателя правительства Олегом Яговым посетили школу №37.

Пенза стала экспериментальной площадкой для проверки лучших воспитательных практик. Главная цель федерального проекта — приспособить школьное воспитание под современные образовательные стандарты.

Пензенская область была выбрана не случайно.

«Мы не будем скрывать, что имели определенный период некоторое время назад, когда подвергалась сомнению идея, что школа должна заниматься не только обучением, но и активным воспитанием, и помощью семье в воспитании детей. В Пензенской области, насколько мы следили за ситуацией, никогда это не подвергалось сомнению», - сказал член экспертного совета Комитета по образованию и науке Государственной Думы Российской Федерации Станислав Климин.



В пилотном проекте принимают участие десять школ по всей стране. Половина из них — пензенские. Это те учебные заведения, в которых применяются уникальные практики воспитательной работы. Они могут служить в качестве примеров для других регионов страны.



«У нас есть школы, которые тоже участвуют в проекте. Здесь акцентируется внимание на изучении астрономии, космической тематики и так далее. Еще одну школу я буквально на днях посещал. Там особое внимание уделено истории народной культуры, народным промыслам и музей соответствующий создан», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.



В школе №37 особое внимание уделяют патриотическому воспитанию и поисково-спасательной деятельности. Здесь разработали образовательную программу «Мы – патриоты». Один модуль посвящен работе со школьниками-поисковиками, которые выезжают на места сражений Великой Отечественной войны. А другой — тем, кто не может или не хочет участвовать в экспедициях. Они работают с архивными данными на базе школы.



«Это и духовно-нравственное воспитание, и изучение истории своей страны, краеведение, изучение малой родины. Изучение памятников истории, даты воинской славы, дней воинской славы. Такой охват многосторонний, многогранный он и дает потом на выходе результат — воспитание гражданина, патриота своей страны», - отметила учитель истории школы №37 г. Пензы Лариса Казакова.



Также в проекте участвуют школы №28, №29, №56 и №66. Федеральные эксперты рассмотрят каждую воспитательную практику. Если комиссия найдет особенности, которые можно будет использовать в других регионах, то опыт Пензенской области распространится по всей стране. В Сурском крае уже реализованы инновационные проекты в области среднего образования. Проекты «Вагон знаний» и «Культурный дневник школьника» отметили на федеральном уровне.

Образование

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